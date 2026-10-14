Apple представила HomePod Mini 2

Вчера компания Apple представила долгожданную умную колонку HomePod Mini 2, оснащённую новым процессором для поддержки ИИ-функций Siri. Впрочем, на старте продаж они будут недоступны и появятся позднее с одним из обновлений программного обеспечения. Колонка также получила новую функцию Sound Glow, которая синхронизирует светодиодную подсветку с обложкой воспроизводимого альбома. Кроме того, HomePod Mini 2 теперь можно использовать в качестве основного динамика Mac — до четырёх колонок можно объединить с новым Apple TV 4K для создания системы объёмного звучания. Правда, как и многие другие новинки компании в этом году, устройство подорожало. HomePod Mini 2 доступна в розовом, зелёном, белом и чёрном цветах, а также в новом голубом оттенке. Стоимость составляет 149 долларов — на 20 долларов больше по сравнению с предшественницей, производство которой прекращается.

Главным же аппаратным обновлением HomePod Mini 2 стал процессор S10, впервые представленный в Apple Watch Series 10 в 2024 году. Он обеспечит поддержку ИИ-функций Siri, благодаря которым колонка сможет давать более интеллектуальные ответы и поддерживать естественный диалог. Собственно, после обновления HomePod Mini 2 получит те же ИИ-возможности Siri, что и совместимые iPhone. Ассистент сможет понимать запросы на естественном языке, использовать более обширные знания об окружающем мире и учитывать личный контекст пользователя, включая содержимое календаря и текстовых сообщений.