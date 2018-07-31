Анонсирована игровая мышка HyperX Pulsefire FPS Pro RGB

HyperX объявляет о релизе игровой мыши HyperX Pulsefire FPS Pro RGB. Модель оснащена эффективным сенсором Pixart 3389, а переключатели клавиш Omron премиум-класса способны выдержать 20 миллионов кликов. Также мышь оборудована шестью программируемыми кнопками и встроенной памятью для сохранения до трех пользовательских профилей через программное обеспечение HyperX NGenuity.

Pulsefire FPS Pro отличается эргономичной и легкой конструкцией, которая подходит для любого хвата. Переключаться между тремя предустановками DPI – 800, 1600 и 3200 точек на дюйм – можно одним нажатием кнопки. Нескользкие боковые панели обеспечивают надежность управления, а оптимальное распределение 95-граммового веса идеально подходит для быстрых движений. Мышь HyperX Pulsefire FPS Pro также оснащена гибким плетеным кабелем и большими скользящими плоскостями для плавности движения.

Полнофункциональная игровая мышь Pulsefire FPS Pro оснащена функцией регулировки DPI с поддержкой до 16000 точек на дюйм и встроенной памятью для настройки подсветки, а также возможностью сохранения трех пользовательских профилей. Программное обеспечение HyperX NGenuity обеспечивает кастомизацию светодиодной и RGB-подсветки колесика мыши и логотипа HyperX. Кроме того, расширенные инструменты NGenuity включают персонализированные настройки сенсора, макросов и DPI. Усовершенствованная игровая мышь Pulsefire FPS Pro RGB с двухлетней гарантией уже доступна в онлайн-магазинах и розничных сетях партнеров HyperX по рекомендованной цене 3990 рублей.