Анонсированы игровые мышки ОКЛИК 714GM и 980GMW

ОКЛИК представляет две новые модели игровых мышей: 714GM и 980GMW. Новинки разработаны для пользователей, ценящих мощность, долговечность и яркий дизайн. Модель 714GM оснащена сенсором с регулируемым разрешением от 1000 до 7200 DPI, что позволяет точно настроить чувствительность мыши под различные задачи: игры, графический дизайн или повседневную работу. Поддержка ускорения до 15G обеспечивает стабильность при резких движениях.

Модель 980GMW предназначена для пользователей, предъявляющих высокие требования к точности и производительности. Сенсор PixArt PAW3395 обеспечивает разрешение до 26000 DPI и ускорение до 50G, гарантируя стабильную работу в динамичных играх. Мышь отличается высоким ресурсом кликов — 100 000 000, что делает устройство надежным для интенсивного использования. Обе модели сочетают в себе современные технологии и эргономичный дизайн.
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