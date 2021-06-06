Анонсированы материнские платы ASRock X570S PG Riptide и B550 PG Riptide

ASRock представила две материнские платы X570S PG Riptide и B550 PG Riptide. Обе платы будут доступны начиная с третьего квартала 2021 года.

Материнская плата ASRock X570S PG Riptide поддерживает процессоры Ryzen, включая 5000-серию. Плата имеет 8+4 контактный разъем питания CPU (10 Phase Digi Power (Dr.MOS) VRM). Плата поддерживает до 128 Гб памяти с частотой до DDR4 5000 МГц. X570S PG Riptide имеет три разъема PCIe 4.0 x16, 3 разъема PCIe 4.0 x1.

ASRock B550 PG Riptide имеет такую же конфигурацию питания. Плата поддерживает память DDR4 4933+ МГц. Есть 6 портов SATA, один Hyper M.2 и Ultra M.2 разъемы. Задняя панель модели предлагает разнообразные порты подключения, включая USB 3.2 Gen2 Type-C.

Комментарии и отзывы ASRock X570S PG Riptide и B550 PG Riptide
Игровой ПК Corsair Vengeance i7200 оцене...
Компания Corsair представила игровой ПК Vengeance i7200 нового поколения, который будет стоить 4900 долла...
Представлен смартфон Huawei Nova 8 Pro 4...
Компания Huawei представила смартфон Huawei Nova 8 Pro 4G, который отличается от выпущенного в конце прош...
Беспроводная колонка Huawei Sound выпуще...
Китайская компания выпустила Huawei Sound с четырьмя динамиками, которой предлагает 360-градусный объемны...
Xiaomi будет производить электромобили с...
Китайская компания Xiaomi планирует построить собственный электромобиль. По слухам в сети сообщается, что...
Китайская Midea выпустила портативный ко...
Китайский гигант электроники Midea является ведущим производителем бытовой техники как в Китае, так и за ...
Realme C25 с батареей на 6000 мАч оценен...
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C25, которую можно отнести к сегменту нед...
Объектив Leica APO-Summicron-M 35mm f/2 ...
Компания Leica Camera AG пополнила ассортимент объективов моделью APO-Summicron-M 35mm f/2 ASPH для камер...
ASUS готовит огромный Chromebook...
На рынке нет недостатка в Chromebook-ах, о чем свидетельствуют недавние данные американской компаний, кот...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor