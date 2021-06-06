Анонсированы материнские платы ASRock X570S PG Riptide и B550 PG Riptide

ASRock представила две материнские платы X570S PG Riptide и B550 PG Riptide. Обе платы будут доступны начиная с третьего квартала 2021 года.

Материнская плата ASRock X570S PG Riptide поддерживает процессоры Ryzen, включая 5000-серию. Плата имеет 8+4 контактный разъем питания CPU (10 Phase Digi Power (Dr.MOS) VRM). Плата поддерживает до 128 Гб памяти с частотой до DDR4 5000 МГц. X570S PG Riptide имеет три разъема PCIe 4.0 x16, 3 разъема PCIe 4.0 x1.

ASRock B550 PG Riptide имеет такую же конфигурацию питания. Плата поддерживает память DDR4 4933+ МГц. Есть 6 портов SATA, один Hyper M.2 и Ultra M.2 разъемы. Задняя панель модели предлагает разнообразные порты подключения, включая USB 3.2 Gen2 Type-C.