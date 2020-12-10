Antec P10 Flux - бесшумный корпус формата Mid-Tower

Компания Antek представила корпус формата Mid-Tower - P10 FLUX. Это бесшумный корпус с усовершенствованной структурой корпуса для улучшенного воздушного потока. P10 FLUX имеет двустороннюю и откидывающуюся переднюю панель, а звукопоглощающий материал гарантирует тихую работу системы.

Корпус оснащен пятью предустановленными 120 мм вентиляторами, которые втягивают воздух со всех сторон. Предотвращают попадание пыли в корпус пылевые фильтры. Antec P10 Flux поддерживает материнские платы ATX, Micro-ATX и Mini-ITX форм-фактора.

Antec P10 Flux обеспечивает установку видеокарты длиной до 405 мм, высота кулера ограничена высотой 175 мм. За материнской платой достаточно места для прокладки кабелей. 7 слотов расширения, один отсек для 5,25 дюймового диска, по три отсека для 3,5 и 2,5 дюймовых накопителей.

Панель ввода оборудована двумя портами USB 3.0, кнопкой питания, кнопкой управления скоростью вращения вентиляторов, аудиоразъемом для микрофона и наушников.

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