Antec P10 Flux - бюджетный корпус с откидной передней панелью

Компания Antec представила компьютерный корпус P10 Flux. Корпус отличается откидной передней панелью с шумоизоляцией, как и верхняя и боковые стороны. Переднюю панель можно установить в любую сторону для открывания.

Для доступна воздуха внутрь корпуса есть зазор в 11 мм. Корпус поддерживает материнские платы Micro-ATX, Mini-ITX и ATX. Есть 7 слотов расширения, по три отсека для 2,5 и 3,5 дюймовых накопителей. В Antec P10 Flux предустановлены три 120 мм вентилятора на передней панели, один на задней панели и один на кожухе блока питания.

P10 Flux поддерживает установку видеокарты длиной 405 мм, максимальная высота кулера ограничена 175 мм. Поддержка радиаторов до 360 мм. Панель ввода оснащена двумя портами USB 3.0, HD-аудио разъемом, кнопкой питания.

Компания Antec не раскрыла стоимость и дату поступления корпуса P10 Flux в продажу.