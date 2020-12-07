Antec P10 Flux - бюджетный корпус с откидной передней панелью

Компания Antec представила компьютерный корпус P10 Flux. Корпус отличается откидной передней панелью с шумоизоляцией, как и верхняя и боковые стороны. Переднюю панель можно установить в любую сторону для открывания.

Для доступна воздуха внутрь корпуса есть зазор в 11 мм. Корпус поддерживает материнские платы Micro-ATX, Mini-ITX и ATX. Есть 7 слотов расширения, по три отсека для 2,5 и 3,5 дюймовых накопителей. В Antec P10 Flux предустановлены три 120 мм вентилятора на передней панели, один на задней панели и один на кожухе блока питания.

P10 Flux поддерживает установку видеокарты длиной 405 мм, максимальная высота кулера ограничена 175 мм. Поддержка радиаторов до 360 мм. Панель ввода оснащена двумя портами USB 3.0, HD-аудио разъемом, кнопкой питания.

Компания Antec не раскрыла стоимость и дату поступления корпуса P10 Flux в продажу.
Комментарии и отзывы Antec P10 Flux
Обзоры:
Обзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкойОбзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкой
Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работыОбзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы
Обзор Deepcool CL500 Black. Лучший корпус Mid Tower до 6000?Обзор Deepcool CL500 Black. Лучший корпус Mid Tower до 6000?
Новости:
Представлена новая линейка компьютерных корпусов SilentiumPC Ventum VT2

SilentiumPC представила новую серию корпусов Ventum VT2. Серия включает в себя четыре корпуса Ventum VT2,...
Montech Sky One для очень больших видеокарт

В последнее время на рынке компьютерных комплектующих можно заметить достаточно интересную тенденцию — ви...
Корпус be quiet! Silent Base 802 разработан для максимальной шумоизоляции

be quiet! представила компьютерный корпус Silent Base 802. Новый корпус разработан для тихой работы и инт...
Обзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатыванийОбзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатываний
Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от PerenioОбзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от Perenio
Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном
Обзор HORI Gaming Headset Pro. Наушники с переходником для Sony DualShock 4 v2Обзор HORI Gaming Headset Pro. Наушники с переходником для Sony DualShock 4 v2
Лучшие вытяжки для кухни. LEX Simple 2M 600 WhiteЛучшие вытяжки для кухни. LEX Simple 2M 600 White
Самая доступная версия Redmi K30 Ultra в...
Самая доступная версия Redmi K30 Ultra вКомпания Redmi выпустила в Китае самую доступную версию смартфона K30 Ultra, который продавался в Поднебе...
Intel потеряет 5% выручки...
Intel потеряет 5% выручкиБуквально три дня назад компания Apple Официально представила свои новые ноутбуки на процессорах ARM, кот...
Raijintek представила корпус Silenos MS ...
Raijintek представила корпус Silenos MS Raijintek Silenos MS и Silenos MS Pro предлагает формат Mid-Tower с поддержкой материнских плат mini-ITX,...
Как сохранить свежесть продуктов на длит...
Как сохранить свежесть продуктов на длитХранение продуктов в замороженном состоянии позволяет нам запасаться большим количеством продуктов, мясом...
Бюджетный Poco C3 получит 4 ГБ ОЗУ...
Бюджетный Poco C3 получит 4 ГБ ОЗУВ сети появились фотографии упаковки смартфона Poco C3, который еще не был представлен официально. Если у...
Часы Huawei Watch GT 2 Pro получили обно...
Часы Huawei Watch GT 2 Pro получили обноКомпания Huawei выпустила обновление для новых смарт-часов Watch GT 2 Pro, которые появились в продаже па...
Твердотельные накопители Kingston Design...
Твердотельные накопители Kingston DesignКомпания Kingston предлагает линейку твердотельных накопителей Design-In с интерфейсом SATA и NVMe, созда...
Prestigio Smartbook 141 C5 - компактный ...
Prestigio Smartbook 141 C5 - компактный Prestigio выпустила компактный ноутбук Smartbook 141 C5. Модель имеет 14,1-дюймовый дисплей с разрешением...
Обзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для...
Обзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет дляТестируемые сегодня часы Canyon CNE-ST01 ориентированы на людей пожилого возраста, предлагают возможность...
Sony Electronics SR Display революционны...
Sony Electronics SR Display революционныSony Electronics представила революционный дисплей пространственной реальности SR Display. Это новый прод...
OPPO будет выпускать телевизоры...
OPPO будет выпускать телевизорыНекоторое время назад на просторах интернета появлялись слухи о том, что компания OPPO вроде как планируе...
Смартфон Realme C17 оценен в 160 евро...
Смартфон Realme C17 оценен в 160 евроКомпания Realme представила смартфон C17, который появится в рамках молниеносной продажи уже завтра по це...
Обзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HDОбзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HD
Обзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтраОбзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтра
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHDОбзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHD
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
Обзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информатором
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor