Antec P120 Crystal в необычном стиле

В последнее время производители компьютерных корпусов стали все активнее работать в направлении нового вида «начинки» своих систем. Например, официально представлен корпус Antec P120 Crystal, который обзавелся отдельным отсеком для блока питания в верхней части, тогда как ранее такие отсеки делали снизу. Это позволило установить сюда сразу две системы жидкостного охлаждения по 360-миллиметров, то есть на три секции. Это крайне достойное решение и если вы хотите корпус нового поколения, то стоит посмотреть в сторону данной модели, ведь она довольно сильно выделяется на фоне своих конкурентов. Стоимость мы пока что не знаем, но обычно она в пределах разумного и сильно ваш бюджет на сборку компьютера не опустошит. Отличный корпус.