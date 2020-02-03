Antec P82 Flow выглядит отлично

Официально представлен новый компьютерный корпус Antec P82 Flow, который не только выглядит достаточно привлекательно, но и обладает целым перечнем дополнительных преимуществ. Начнем с того, что внутри корпуса достаточно много пространства для того, чтобы установить нужную вам видеокарту, материнскую плату и так далее. В более компактных корпусах это иногда вызывает проблемы, а в Antec P82 Flow таких трудностей нет. Кроме того, вы сможете поставить достаточно много различных вентиляторов для создания более плотного потока воздуха, чтобы температура внутри корпуса была на адекватном уровне. Отличный корпус для сборки рабочего или игрового компьютера, вопрос только в том, сколько он будет стоить и когда попадет в продажу.