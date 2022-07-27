Antec анонсировала компьютерный корпус DP503 с яркой передней панелью

Компания Antec анонсировала новый компьютерный корпус DP503 с яркой передней панелью.

DP503 совместим с материнскими платами E-ATX, ATX, micro-ATX и ITX. Он поставляется с тремя 120-мм вентиляторами ARGB на передней панели. Всего корпус вмещает три 120-мм/три 140-мм или два 185-мм вентилятора спереди, три 120-мм/два 140-мм вентилятора сверху, а также один 120-мм вентилятор сзади и два вентилятора можно установить на кожух блока питания.

Сетчатая передняя панель обеспечивает отличный воздушный поток. Боковая панель выполнена из закаленного стекла для демонстрации внутренних компонентов. Antec DP503 поддерживает видеокарты длиной до 375 мм, кулеры высотой до 170 мм и блоки питания длиной 205 мм.

Панель ввода/вывода предлагает два разъема USB 3.0, один разъем Type C 3.2, а также разъемы для микрофона и наушников. Магнитные пылевые фильтры защищают корпус от попадания пыли.

Новый корпус Antec DP503 доступен для заказа по цене 110 евро.