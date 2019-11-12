Antec анонсировала корпус P120 Crystal

Корпус P120 Crystal поддерживает материнские платы формата E-ATX, ATX, micro-ATX и ITX. Особенностью данного корпуса является верхнее расположение блока питания. Размеры корпуса составляют 475 x 232 x 480 мм. Толщина стальных стенок 0,8 мм. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла толщиной 1 мм.

P120 Crystal дает возможность установить 120 мм вентилятор сзади, 360 мм радиатор спереди и еще один 360 мм радиатора сбоку, и все это можно установить одновременно. Максимальна длина для видеокарты составляет 450 мм, а высота процессорного кулера до 185 мм.

Корпус оснащен двумя пылевыми фильтрами: один сбоку и другой снизу. На лицевой панели корпуса располагаются два слота USB 3.0, аудиоразъем и кнопка питания и сброса. Antec P120 Crystal уже доступен по цене £ 94,99.