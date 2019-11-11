Antec представил новый корпус P120 Crystal

Antec представил новейшую модель корпуса известной серии Performance, P120 Crystal.

Новый Crystal P120 имеет размеры 475 x 232 x 480 мм. Поддерживает материнские платы E-ATX, ATX, micro-ATX и ITX. Также предусмотрено место для двух 2,5-дюймовых или 3,5-дюймовых жестких дисков и двух 2,5-дюймовых SDD, а также для семи горизонтальных и трех вертикальных слотов расширения. Для охлаждения P120 Crystal предлагает место для трех 120-мм или двух 140-мм вентиляторов в нижней части корпуса. Один 120-мм или 140-мм вентилятор сзади, а также до трех 120-мм или двух 140-мм вентиляторов на боковой стороне корпуса.

Пользователи могут устанавливать видеокарты длиной до 450 мм и максимальная высота процессорного кулера 185 мм, а также блоки питания с максимальной длиной 294 мм. Поддержка крепления для графического процессора имеет три слота PCI-E для лучшей производительности охлаждения (в комплект входит алюминиевый держатель VGA).

Кроме того, P120 Crystal оснащен лицевой панелью из закаленного стекла для превосходного внешнего вида и впечатляющих эффектов встроенных компонентов. На передней панели есть два слота USB 3.0 с белым светодиодным эффектом и гнездами AUDIO HD, а также кнопки питания и сброса. Съемные пылевые фильтры расположены в нижней и правой части корпуса.