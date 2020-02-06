Antec представила корпус серии Performance

Antec анонсирует корпус в честь 33-х летию компании. Новый эргономичный Antec P82 Flow предлагает минимализм с широкими возможностями охлаждения системы.

На передней панели есть место под 360 мм радиатор, а на верхней 240 мм. В комплекте имеется три 140 мм вентилятора с белыми лопастями. Корпус предлагает установку до двух 2,5 дюймовых SSD-накопителя или двух 3,5 дюймовый жестких диска в съемном отсеке под кожухом блока питания.

Передняя панель оборудована двумя портами USB 3.0 Type-A и кнопками питания и перезагрузки, а также 3,5 мм аудиоразъем. Корпус P82 Flow имеет белую RGB подсветку. Стоимость данной модели 69,99 евро.