Antec представила новый корпус NX320 формата Mid-Tower

Корпус отличается стильным и продуманным дизайном. Боковая панель выполнена из закаленного стекла. Передняя сочетает в себе Mesh-панель для активного забора воздуха.
Antec NX320 поддерживает установку материнских плат ATX, mATX и ITX форм-фактора, видеокарты длиной до 355 мм и кулер высотой до 160 мм. Кроме того, корпус поддерживает радиаторы СЖО до 360 мм на переднюю панель.
Панель ввода/вывода включает аудиоразъем, кнопку управления подсветкой, порт USB 3.0, два порта USB 2.0 и кнопку питания.
Информация о стоимости и доступности корпуса Antec NX320 отсутствует.