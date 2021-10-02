Antec представила новый корпус NX320 формата Mid-Tower

Компания Antec объявила о выпуске нового корпуса NX320 с тремя предустановленными 120 мм вентиляторами ARGB. Всего в корпусе можно разместить до 6 вентиляторов.

Корпус отличается стильным и продуманным дизайном. Боковая панель выполнена из закаленного стекла. Передняя сочетает в себе Mesh-панель для активного забора воздуха.

Antec NX320 поддерживает установку материнских плат ATX, mATX и ITX форм-фактора, видеокарты длиной до 355 мм и кулер высотой до 160 мм. Кроме того, корпус поддерживает радиаторы СЖО до 360 мм на переднюю панель.

Панель ввода/вывода включает аудиоразъем, кнопку управления подсветкой, порт USB 3.0, два порта USB 2.0 и кнопку питания.

Информация о стоимости и доступности корпуса Antec NX320 отсутствует.