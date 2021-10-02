Antec представила новый корпус NX320 формата Mid-Tower

Компания Antec объявила о выпуске нового корпуса NX320 с тремя предустановленными 120 мм вентиляторами ARGB. Всего в корпусе можно разместить до 6 вентиляторов.

Корпус отличается стильным и продуманным дизайном. Боковая панель выполнена из закаленного стекла. Передняя сочетает в себе Mesh-панель для активного забора воздуха.

Antec NX320 поддерживает установку материнских плат ATX, mATX и ITX форм-фактора, видеокарты длиной до 355 мм и кулер высотой до 160 мм. Кроме того, корпус поддерживает радиаторы СЖО до 360 мм на переднюю панель.

Панель ввода/вывода включает аудиоразъем, кнопку управления подсветкой, порт USB 3.0, два порта USB 2.0 и кнопку питания.

Информация о стоимости и доступности корпуса Antec NX320 отсутствует.

Комментарии и отзывы Antec NX320
Представлен ПК-корпус Thermaltake The Tower 100 Metallic Gol...
Представлен ПК-корпус Thermaltake The Tower 100 Metallic GolКомпания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью The Tower 100 Metallic Gold Mini...
Представлен ПК-корпус SilverStone Alta F1...
Представлен ПК-корпус SilverStone Alta F1Компания SilverStone выпустила в продажу ПК-корпус Alta F1, который предназначен для создания системы игр...
Cougar представила корпус ПК DUST 2...
Cougar представила корпус ПК DUST 2Cougar представила mini-ITX корпус DUST 2 с двухкамерной конструкцией. Модель имеет прочные алюминиевые п...
Raijintek представила корпус PAEAN MINI...
Raijintek представила корпус PAEAN MINIRaijintek представила стильный корпус PAEAN MINI для игровых систем Mini-ITX. ...
Корпус IN WIN 309 Gaming Edition предлагает встроенные игры ...
Корпус IN WIN 309 Gaming Edition предлагает встроенные игры IN WIN представила корпус 309 Gaming Edition с встроенными играми MAGI JUMP, RACING и BLOX. ...
Корпус BitFenix Prodigy M 2022 доступен в Европе...
Корпус BitFenix Prodigy M 2022 доступен в ЕвропеКомпания BitFenix представила новый корпус Prodigy M 2022. Новинка доступна в черном и белом цветовом вар...
Kolink представила стильный корпус Void Rift...
Kolink представила стильный корпус Void RiftKolink представила еще один корпус линейки Void, модель Void Rift. Корпус выделяется необычным дизайном п...
Sapphire выходит на рынок корпусов ПК с новой моделью Nitro ...
Sapphire выходит на рынок корпусов ПК с новой моделью Nitro Компания Sapphire разработала компьютерный корпус Nitro M01. ...
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
Обзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стекломОбзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стеклом
Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборокОбзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборок
Обзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторамиОбзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторами
Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкойОбзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor