Antec представляет белый игровой корпус DP501

2019-11-06, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Antec DP501 White; [35]
Компания Antec Inc, анонсировала белую версию корпуса Dark Phantom DP501.

DP501 White, предварительно оснащен четырьмя установленными белыми 120-мм вентиляторами (вентилятор сзади оснащен белым светодиодом). В корпусе предусмотрено место для двух дополнительных 120-мм или двух 140-мм вентиляторов сверху. Каркас имеет размеры 443 x 210 x 484 мм (D x W x H) и поддерживает материнские платы ATX, ITX и Micro-ATX, а также видеокарты максимальной длиной 360 мм и источники питания максимальной длиной 160 мм.

Кроме того, DP501 имеет место для двух конвертируемых 2,5-дюймовых / 3,5-дюймовых жестких дисков и четырех 2,5-дюймовых SDD, а также семи слотов расширения. Тажке корпус позволяет установить 360-мм радиатор спереди, один 280-мм радиатор сверху и 120 мм радиатор сзади. Магнитные пылевые фильтры сверху и снизу можно снять для дополнительного воздушного потока и простоты обслуживания.

В отличие от других аналогичных случаев, DP501 White имеет встроенную конструкцию из закаленного стекла, которая обеспечивает гладкий и хорошо сложенный корпус без лишних деталей. Лицевая панель оснащена двумя слотами USB 3.0, кнопкой питания, сброса и режима, а также MIC / AUDIO.


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