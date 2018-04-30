Aorus (Gigabyte) представляет материнские платы с встроенной 32 ГБ Intel Optane Memory

Gigabyte Aorus объявила о выпуске плат Z370 AORUS с эксклюзивной встроенной памятью Intel Optane Memory объемом 32 ГБ и поддержкой архитектуры Intel Core i7 + / i5 +. ВПредставляя материнские платы GIGABYTE со встроенной памятью Intel Optane Memory объемом 32 ГБ, четыре модели этой серии включают в себя следующие материнские платы Z370 AORUS GAMING 7-OP, Z370 AORUS ULTRA GAMING WIFI-OP, Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0-OP и Z370 HD3-OP, все из которых полностью совместимы с новейшим Intel RST. В дополнение к адаптации технологии повышения производительности от предыдущего поколения, новейшее поколение технологии Intel Optane Memory является еще более мощным, так как увеличивает скорость чтения / записи на жестких дисках в соответствии с требованиями SSD. Под защитой технологии GIGABYTE Ultra Durable эти платы обеспечивают повышенную стабильность системы и долговечность.