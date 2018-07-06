Aorus P7 выглядит шикарно

В последнее время производители игровой периферии стали устанавливать подсветку буквально в каждый второй свой девайс. Это довольно интересная тенденция, ведь пользователи любят свечение, даже если оно расположено в коврике. Например, недавно анонсировали игровую поверхность Aorus P7, которая выделяется на фоне конкурентов своим интересным дизайном. Здесь по контуру коврика имеется красочная RGB подсветка, которая не только смотрится красиво, но и приносит пользу во время ночных сражений. Производитель, видимо, планирует в будущем выпустить несколько вариантов игровой периферии. Коврик — только начало. И, нам очень понравилось, как компания решила выйти на рынок периферии. Довольно крутой вариант поверхности с приятным корпусом и привлекательным свечением. Такая штука вам точно понравится.