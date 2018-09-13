Apple AirPower никогда не выйдет

Некоторое время назад, а точнее год назад, компания Apple рассказала о своей новой беспроводной зарядке. Производитель заявил, что это самое технолгичное устройство в мире и что вскоре продукт отправится в продажу. Конкуренты уже успели погоревать по этому поводу, однако прошел год, а компания так ничего и не реализовала — продукт Apple AirPower в продажу не вышел. Более того, после вчеравшей презентации производитель убрал все упоминания о беспроводной зарядке с официального сайта. Видимо, не удалось реализовать задумку, а оттягивать релиз дальше уже слишком дорого. Будем надеяться, что компания сможет показать достойный уровень и вскоре мы увидим беспроводную зарядку яблочного производства. Просто ради интереса, чтобы посмотреть на это инженерное чудо самостоятельно.