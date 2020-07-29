Apple Glass получат умный звук

У компании Apple отлично получается выпускать качественные гаджеты даже в тех сегментах, где компания ранее не работала и даже не думала об этом. Например, производитель вышел на рынок умных часов и с первой попытки показал очень крутой продукт, который по сей день занимает лидирующую позицию на рынке. Теперь вот компания вроде как решила заняться производством умных часов, которые уже совсем скоро должны официально анонсировать. Более того, поставщики секретной информации рассказали, что новые очки Apple Glass получат умную акустику, которая будет имитировать звуки в пространстве. Пока что не совсем понятно, как это будет реализовано, но мы понимаем, что у этой компании точно все получится. Не зря компания настолько много денег зарабатывает.