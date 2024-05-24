Apple Готовит сразу два складных планшета

Сегодня в сети появилась информация от достаточно надёжного инсайдера, который рассказал много деталей о будущем гибридном складном устройстве компании Apple, которое на самом деле на просторах интернета обсуждают уже достаточно давно. Например, инсайдер считает, что компания может выпустить не одно, а возможно, сразу два складных устройства в первой половине 2026 года. Это в целом соответствует недавним слухам о том, что складное устройство, напоминающее планшет, дебютирует в конце 2025 или начале 2026 года. Если верить этим данным, в настоящее время внутри компании Apple разрабатываются два форм-фактора — 20,25-дюймовая модель и 18,8-дюймовая модель, которые в сложенном виде уменьшаются до 14-15 и 13-14 дюймов соответственно.

Кроме того, американские специалисты провели расследование цепочки поставок, которое показывает, что LG будет единственным поставщиком этих складных панелей, которые, вероятно, будут реализованы без складок в центральной части дисплея, из-за чего конечная стоимость будет выше. Панель будет сочетаться с высококачественным шарниром и эксперты указывают, что сам дисплей обойдётся в 600-650 за панель и ещё 200-250 нужно будет отдать за шарнир. Соответственно, конечный продукт могут продавать за 2-3 тысячи долларов, ведь у компании Apple маржинальность конечного продукта переваливает за 400%. Впрочем, пока что это только предсказания инсайдеров и ничего более — в компании комментировать ситуацию не спешат.
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 показали на рендерах…
Профильное издание Winfuture поделилось изображениями и подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab S6 Li…
iPad Air получит дисплей от iPad Pro…
На протяжении достаточно длительного времени по сети ходили слухи о том, что следующее поколение iPad Air…
iPad Air не получит дисплей Mini LED…
На прошлой неделе множество источников сообщали, что компания Apple планирует использовать оставшиеся дис…
Xiaomi Pad 6S Pro оценили в 700 евро …
Компания Xiaomi представила международную версию флагманского планшета Pad 6S Pro, который вышел в Китае …
Планшет Vivo Pad3 Pro появился в продаже …
Компания Vivo выпустила в продажу флагманский планшет Pad3 Pro, который был представлен неделю назад в Ки…
iPad Pro получит наиболее качественные OLED-дисплеи…
Если верить информации инсайдеров, осталось всего несколько дней до долгожданного мероприятия от компании…
Планшет Lenovo Legion Tab получил 2,5K-экран …
Компания Lenovo представила на международный рынок планшет Legion Tab, цена и дата начала продаж которого…
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 вышел в Европе …
На сайте румынского подразделения Samsung появилась страница с характеристиками планшета Galaxy Tab S6 Li…
Сбалансированный планшет для работы и развлечений. Обзор Huawei MatePad Air версии PapperMatteСбалансированный планшет для работы и развлечений. Обзор Huawei MatePad Air версии PapperMatte
Домашний планшет для развлечений. Обзор Honor Pad X9Домашний планшет для развлечений. Обзор Honor Pad X9
Обзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 ГцОбзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 Гц
Доступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128GbДоступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128Gb
Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor