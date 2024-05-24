Apple Готовит сразу два складных планшета

Сегодня в сети появилась информация от достаточно надёжного инсайдера, который рассказал много деталей о будущем гибридном складном устройстве компании Apple, которое на самом деле на просторах интернета обсуждают уже достаточно давно. Например, инсайдер считает, что компания может выпустить не одно, а возможно, сразу два складных устройства в первой половине 2026 года. Это в целом соответствует недавним слухам о том, что складное устройство, напоминающее планшет, дебютирует в конце 2025 или начале 2026 года. Если верить этим данным, в настоящее время внутри компании Apple разрабатываются два форм-фактора — 20,25-дюймовая модель и 18,8-дюймовая модель, которые в сложенном виде уменьшаются до 14-15 и 13-14 дюймов соответственно.

Кроме того, американские специалисты провели расследование цепочки поставок, которое показывает, что LG будет единственным поставщиком этих складных панелей, которые, вероятно, будут реализованы без складок в центральной части дисплея, из-за чего конечная стоимость будет выше. Панель будет сочетаться с высококачественным шарниром и эксперты указывают, что сам дисплей обойдётся в 600-650 за панель и ещё 200-250 нужно будет отдать за шарнир. Соответственно, конечный продукт могут продавать за 2-3 тысячи долларов, ведь у компании Apple маржинальность конечного продукта переваливает за 400%. Впрочем, пока что это только предсказания инсайдеров и ничего более — в компании комментировать ситуацию не спешат.