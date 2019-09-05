Apple IPhone 11 Pro получит градиентный цвет

В сети появилась информация о том, что Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут продаваться с новым градиентным покрытием, которое очень похоже на цвет Aura Glow в Galaxy Note 10. Пока остается неясным, будет ли компания брать дополнительную плату за новый цвет или же модель ограничится определенными конфигурациями хранилищ.

Ожидается, что IPhone 11 Pro и Pro Max будут иметь 5,8-дюймовый и 6,5-дюймовый OLED-дисплеи с надрезом для 3D Touch. Они будут оснащены квадратными модулями камеры на задней панели, в которых будут размещены три 12 МП датчика. Следующие премиальные модели Apple будут работать на базе A13 Bionic и поставляться с iOS 13 прямо из коробки. Также ожидаемо 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ, заметно больше батарей, чем у исходящих моделей, и поддержка сетей 4G LTE.