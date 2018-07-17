Apple MacBook Pro не пригоден для ремонта

В последнее время пользователи стали больше времени уделять возможности ремонта своего устройства. Это вполне логично, ведь вы покупаете ноутбук или смартфон за громадные деньги и хотите получить от устройства длительную работу. Если же какой-то компонент выходит из строя, то хочется просто пойти, заменить его на новый, после чего дальше пользоваться продуктом. Однако, здесь появляются проблемы у нового ноутбука от яблочной компании — Apple MacBook Pro нового поколения вовсе не пригоден для ремонта. То есть вот вообще — там тьма клея и специальных конструкций, которые не рассчитаны на разбор. Это значит, что если у вас полетит вентилятор или что-то в таком духе, то ремонт вам обойдется примерно в треть стоимости самого устройства, а то и дороже. Не очень круто отдавать за ремонт тысячу-полторы долларов.