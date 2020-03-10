Apple Powerbeats 4 работают 15 часов

Достаточно часто пользователи жалуются на то, что им нужно слушать музыку долго и ни одни беспородные наушники не могут справиться с поставленной задачей. Однако теперь в релиз отправятся наушники Apple Powerbeats 4, которые выглядят достаточно стандартно для данного производителя, но при этом устройство обладает пятнадцатью часами автономной работы. Этого с головой хватит, чтобы вы могли пользоваться своими наушниками в течение длительного перелета или поездки, либо же заправлять свой гаджет раз в несколько суток и ездить на работу с комфортом. Вопрос только в стоимости этого продукта, так как для многих пользователей это очень дорогое удовольствие. Хочется все же получить доступный продукт с хорошим звуком и отличной батареей.