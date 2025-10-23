Apple Vision Pro нельзя сдать в trade-in

Такое решение выглядит странным. Если компания действительно хочет развивать экосистему Vision Pro, логичнее было бы установить некий ценовой минимум, позволяющий владельцам рассчитывать на возврат части стоимости через обмен. Отказ Apple от приёма старых Vision Pro, вероятно, связан с изменением стратегического курса компании — переходом к созданию умных очков с искусственным интеллектом. По сообщениям инсайдеров, корпорация стремится вывести на рынок массовый продукт, способный составить конкуренцию гигантам рынка, а не работать над новыми шлемами. Соответственно, если данные инсайдеров верны, компания сосредоточилась на проекте умных очков с поддержкой искусственного интеллекта, интегрированными камерами, микрофонами и динамиками.