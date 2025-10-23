Apple Vision Pro нельзя сдать в trade-in

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro первого поколения произвела на покупателей неоднозначное впечатление — устройство стоило около 3500 долларов, но предлагало весьма ограниченные возможности, из-за чего большинство сочло его крайне невыгодным приобретением. И теперь похоже, что сама Apple не горит желанием иметь эти гарнитуры. Во время анонса начала продаж новых устройств — iPad Pro на процессоре M5 и 14-дюймового MacBook Pro — компания уточнила в примечании: «Apple Vision Pro не подлежит программе trade-in. Клиенты могут сдать подходящее устройство и использовать оценочную стоимость для покупки нового гаджета или пополнения подарочной карты Apple Gift Card».

Такое решение выглядит странным. Если компания действительно хочет развивать экосистему Vision Pro, логичнее было бы установить некий ценовой минимум, позволяющий владельцам рассчитывать на возврат части стоимости через обмен. Отказ Apple от приёма старых Vision Pro, вероятно, связан с изменением стратегического курса компании — переходом к созданию умных очков с искусственным интеллектом. По сообщениям инсайдеров, корпорация стремится вывести на рынок массовый продукт, способный составить конкуренцию гигантам рынка, а не работать над новыми шлемами. Соответственно, если данные инсайдеров верны, компания сосредоточилась на проекте умных очков с поддержкой искусственного интеллекта, интегрированными камерами, микрофонами и динамиками.