Apple блокирует новые iMac Pro и MacBook Pro после ремонта в сторонних сервисных центрах

2018-11-13, Автор - Anna; Продукт - Apple iMac Pro и MacBook Pro; [67]
Apple сделала невозможным ремонт своих устройств в сторонних сервисных центрах. Теперь новые компьютеры Apple, отремонтированные третьими лицами, могут быть заблокированными. Этот аспект был впервые обнаружен MacRumors и Motherboard с ссылкой на внутренний документ Apple, в котором утверждалось, что чип T2 требует, чтобы проприетарный диагностический инструмент запускался после любого ремонта.

Изменения касаются ноутбуков MacBook Pro и компьютеров iMac Pro, в которых с 2018 года Apple использует процессор T2 с сопроцессором Secure Enclave, обеспечивающим дополнительный уровень защиты. Согласно новым правилам, компания Apple будет удаленно блокировать устройства после ремонта всех ключевых компонентов устройств в сервисе, у которого нет договора с компанией. В случае с MacBook Pro это дисплей, материнская плата, Touch ID, клавиатура, батарея, трэкпад и динамики, а в iMac Pro материнская плата и SSD-накопитель. Теперь после ремонта любого требуется запустить программу Apple Service Toolkit 2, доступ к которой есть только у сотрудников Apple Store и в авторизованных сервисных центров. Если программу не запустят в конце ремонта, пользователь получит неработающее устройство.

Нововведения Apple связаны с желанием компании проводить ремонт без посредников. Предполагается, что от этого пострадает малый бизнес и пользователи, живущие в регионах со слабо развитой сервисной инфраструктурой. Технический гигант ранее заблокировал iPhone от стороннего ремонта, за что компания была оштрафована на миллионы долларов в Австралии.

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