Apple будет производить свои последние смартфоны в Индии

Apple планирует начать производство своих высокопроизводительных моделей iPhone в Индии с начала 2019 года. В последние годы правительство Индии ввело высокие тарифы на импортные смартфоны, одновременно предлагая более дешевые тарифы на импорт деталей смартфонов, чтобы побудить производителей создавать устройства в Индии и стимулировать производственный бизнес в стране.

Apple уже собирает iPhone SE в Индии с 2017 года, а с начала этого года - iPhone 6S. И хотя старые телефоны до сих пор не достигли безудержного успеха, Apple готова попробовать аналогичную стратегию с более новыми моделями высокого класса.