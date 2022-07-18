Apple готовит MacBook Pro на новых процессорах

В прошлом месяце Apple анонсировала новые модели MacBook Air и MacBook Pro с чипом M2. Хотя 13-дюймовый MacBook Pro выглядит точно так же, как и его предшественник, MacBook Air был полностью переработан. Теперь он имеет выемку, очень похожую на 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro. Более того, хотя ноутбук оснащен базовым процессором М2, сейчас мы слышим, что Apple может выпустить обновленные модели MacBook Pro на процессорах M2 Pro и M2 Max между осенью 2022 и весной 2023 года. Согласно последнему информационному бюллетеню Марка Гурмана Power On, Apple выпустит новые модели M2 Pro и M2 Max MacBook Pro уже этой осенью. Компания уже начала работу над более мощными вариантами чипа M2. Apple только недавно обновила дизайн и форм-фактор высококлассных моделей MacBook Pro, и Гурман предполагает, что они «скорее всего останутся примерно такими же».

Однако единственным изменением станет модернизированный процессор. Подобно тому, как 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro получили итерацию чипа M1, будущие модели будут следовать той же тенденции и будут оснащены чипами M2 Pro и M2 Max. Хотя подробностей о будущих чипах на данном этапе мало, Гурман поделился, что чипы M2 Pro и M2 Max будут сосредоточены на графической стороне. Если это окажется правдой, чипы M2 Pro и M2 Max будут иметь то же обновление, что и чип M2 по сравнению с M1. Соответственно, производительность будет действительно внушительной, но она нужна лишь определенным специалистам.
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