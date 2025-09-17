Apple готовит MacBook Pro с сенсорным экраном

Похоже, Apple наконец готовится оснастить свои Mac сенсорными экранами, и первыми эту функцию получат MacBook Pro с OLED-дисплеем — их выход ожидается либо в конце следующего года, либо в начале 2027 года. По данным инсайдеров, цепочка поставок Apple уже активно готовится к выпуску MacBook Pro с поддержкой сенсорного ввода. Эта информация не выглядит пустой спекуляцией — ещё несколько лет назад о подобном шаге говорил Марк Гурман из Bloomberg, и прогноз другого инсайдера совпадает с его временной линией. Если слухи подтвердятся, Apple уже в начале следующего года представит MacBook Pro на процессоре M5, отойдя от привычного осеннего графика релизов, а в том же году или годом позже выйдут версии с OLED-дисплеем и, вероятно, процессором M6.

Таким образом, сенсорные MacBook Pro находятся всего в двух поколениях от нынешних моделей. Если Apple решится на этот шаг, линейка MacBook ещё сильнее приблизится к iPad по опыту использования. Для многих пользователей это выглядит логично — поколение, выросшее на iPhone и iPad, уже привыкло к тому, что экран всегда реагирует на нажатие, свайпы и жесты масштабирования. Отсутствие такой возможности в Mac начинает восприниматься устаревшим. Инсайдер также намекнул, что сенсорные функции могут появиться не только в топовых MacBook Pro, но и в следующем поколении бюджетных MacBook, которые, как ожидается, будут работать на процессоре уровня iPhone. Это может означать, что сенсор получит и линейка MacBook Air.
