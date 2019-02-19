Apple готовит MacBook Pro

Известный аналитик рынка компьютеров сообщил, что компания Apple готовит совершенно новый ноутбук MacBook Pro, который получит диагональ дисплея в 16 дюймов. Пока что на рынке такой формат никто не использует — есть ноутбуки с диагональю 15,6 дюймов, есть варианты на 17,3 дюйма или 14 дюймов. Видимо, компания Apple вновь решила выделиться на фоне остальных и предоставить потенциальному покупателю очень необычное решение. Пока что это лишь слухи и говорить о реальном релизе рано, но мы уверены, что компании Apple нужно что-то делать, иначе можно легко проиграть рынок ноутбуков другим компаниям. Сейчас конкурентов очень много и они готовы забрать себе львиную долю аудитории низкими ценами и высокой производительностью.