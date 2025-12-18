Apple готовит доступный MacBook на устаревшем чипе

Судя по данным инсайдеров, именно версия с более новым процессором ближе всего к запуску в производство. Кроме того, для Apple нетипично использовать почти 5-летний процессор в совершенно новом продукте — ранее компания такого никогда не делала. С другой стороны, если производитель действительно планирует выпустить доступный ноутбук, на фоне текущей стоимости на чипы оперативной памяти Apple придётся на чём-то экономить. И использование процессора пятилетней давности, который изготавливается по старому и доступному техпроцессу, могло бы решить данную проблему. Так что будем ждать официальных данных о грядущем ноутбуке — возможно, в определённых сценариях он действительно будет выглядеть интересным решением за свои деньги.