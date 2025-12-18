Apple готовит доступный MacBook на устаревшем чипе

Линейка ноутбуков MacBook Air в будущем может уступить место более доступному MacBook, который будет оснащаться процессором A18 Pro — тем самым, который используется в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max предыдущего поколения. Однако свежая информация указывает на то, что Apple также тестировала бюджетный портативный Mac с процессором A15 Bionic, знакомым по семейству iPhone 12. Если предположить, что именно этот вариант дошёл бы до розничного рынка, он оказался бы медленнее нынешнего доступного iPad, который оснащается процессором A16. При этом существует и другой MacBook, который будет работать на процессоре A18 Pro. Он проходит под идентификатором J700 и оснащён беспроводной подсистемой Sunrise от MediaTek.

Судя по данным инсайдеров, именно версия с более новым процессором ближе всего к запуску в производство. Кроме того, для Apple нетипично использовать почти 5-летний процессор в совершенно новом продукте — ранее компания такого никогда не делала. С другой стороны, если производитель действительно планирует выпустить доступный ноутбук, на фоне текущей стоимости на чипы оперативной памяти Apple придётся на чём-то экономить. И использование процессора пятилетней давности, который изготавливается по старому и доступному техпроцессу, могло бы решить данную проблему. Так что будем ждать официальных данных о грядущем ноутбуке — возможно, в определённых сценариях он действительно будет выглядеть интересным решением за свои деньги.