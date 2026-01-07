Представлен флагманский ноутбук ASUS ExpertBook Ultra

Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских ноутбуков моделью ExpertBook Ultra, которая основана на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra X9 Series 3 с NPU производительностью до 50 TOPS.

Новинка также оснащается корпусом из магниево-алюминиевого сплава с твердостью 9H и нанокерамическим покрытием, массой 0,99 кг, батареей ёмкостью 70 Втч, системой охлаждения с расчётом TDP до 50 Вт, сенсорным OLED-экраном с разрешением 3K, защитным стеклом Gorilla Glass, пиковой яркостью до 1400 нит в режиме HDR и антибликовым покрытием, шестиканальной звуковой системой с поддержкой Dolby Atmos и функциями безопасности по стандартам NIST SP 800-193. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.