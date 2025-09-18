Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H

Время когда для веб-серфинга, просмотра фильмов, работы с офисными и творческими приложениями требовалась сборка или покупка системного блока прошло, сейчас мощную систему можно получить в готовом формате и по размерам он будет немногим больше ТВ-приставки. Как пример, изучаемый CHUWI UBOX с процессором AMD Ryzen 5 6600H и графикой Radeon 600M, позволит не только работать и использовать как домашний ПК, но и играть в Dota 2.

Комплектация

Коробка из неокрашенного картона с логотипом бренда. Нанесена наклейка с техническими данными по устройству и данные по доступной оперативной памяти и объему накопителя. Комплект включает рамку для монтажа на тыльную сторону монитора, внешний блок питания, силовой кабель с евровилкой, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Компактный корпус со стильным внешним оформлением. Закругленные боковые грани, переход декоративной решетки с лицевой панели на боковые грани. Хорошо смотрится сочетание белого и черных цветов. Ширина корпуса 128 мм, высота 57 мм, глубина

Размеры позволяют разместить рядом с ножкой монитора или телевизора или любом свободном месте рабочего стола. При этом на основании помимо резиновых ножек и вентиляционной решетки есть пара винтовых отверстий под комплектную металлическую рамку, используемую для монтажа в отверстия VESA-75/100 на крышке монитора. Предусмотрели и замок Кенсингтона при эксплуатации в публичном месте и для предотвращения кражи.

На лицевой панели кнопка включения, спаренный аудиоразъем 3.5 мм, USB-C 4.0, два USB 3.2 Gen2 Type-A.

С обратной стороны USB 2.0, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, два 2.5 гигабитных RJ-45, гнездо питания. Поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2. Выпускная решетка системы охлаждения.

Набор портов отличный, можно получать скоростной проводной и беспроводной доступ в интернет, подключать периферию, выводить изображение на несколько мониторов.

Верхнюю крышку корпуса можно снять. Она выполнена из пластика, разбор проходит без повреждения гарантийных пломб. Внутри металлическое защитное основание, которое также принимает участие в отводе тепла от твердотельных накопителей.

Внутри металлический радиатор, медные никелированные трубки, вентилятор. CHUWI UBOX дает возможность нарастить объем оперативной памяти, тут два разъема с одной предустановленной планкой. На саму планку нанесен тонкий термоинтерфейс.

Также доступен дополнительный M.2 разъем.

Система изначально готова к работе. Достаточно подключить блок питания, монитор и задействовать традиционный набор периферии. Предустановлена операционная система и при первом запуске автоматически загрузились драйвера и обновления.

Платформа

В основе системы процессор AMD Ryzen 5 6600H с шестью ядрами и двенадцатью потоками. Заявленный уровень TDP для него составляет 45 Вт. Встроенная графика Radeon 600M с поддержкой DirectX 12. В данной сборке используется 16 Гбайт одноканальной оперативной памяти DDR5 с тактовой частотой 4800 МГц (40-40-40-77). Под хранение данных выделено 512 Гбайт, это твердотельный накопитель М.2 с интерфейсом PCIe 3.0.

DOTA 2 (Full HD, высокие настройки) – 68 FPS

PUBG (HD, низкие настройки) – 52 FPS

Fortnite (HD, низкие настройки) – 108 FPS

CS:GO (Full HD, низкие настройки) – 160 FPS

Overwatch 2 (Full HD, низкие настройки) – 79 FPS

Тесты

AIDA 64

Как отмечали выше, данная графика и процессор помимо запуска рабочих приложений, дадут возможность играть. По производительности в играх следующие результаты:

GeekBench

CINEBENCH

3DMark 11

PCMark 10

AS SSD

AJA

Night Raid

Fire Strike

Time Spy

Итоги

CHUWI UBOX – доступным мини ПК с высоким уровнем быстродействия, обеспечивающий стабильную работу операционной системы, запуск приложений и даже дает возможность поиграть в игры в HD/FHD разрешениях. Аккуратное внешнее исполнение, возможность зафиксировать на крышке монитора, поддержка расширения оперативной памяти и дополнительное место под накопитель, быстрые интерфейсы, низкий уровень шума в нагрузке.