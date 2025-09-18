Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H

Время когда для веб-серфинга, просмотра фильмов, работы с офисными и творческими приложениями требовалась сборка или покупка системного блока прошло, сейчас мощную систему можно получить в готовом формате и по размерам он будет немногим больше ТВ-приставки. Как пример, изучаемый CHUWI UBOX с процессором AMD Ryzen 5 6600H и графикой Radeon 600M, позволит не только работать и использовать как домашний ПК, но и играть в Dota 2.

Обзор CHUWI UBOX CWI604

Комплектация

комплектация CHUWI UBOX CWI604

Коробка из неокрашенного картона с логотипом бренда. Нанесена наклейка с техническими данными по устройству и данные по доступной оперативной памяти и объему накопителя. Комплект включает рамку для монтажа на тыльную сторону монитора, внешний блок питания, силовой кабель с евровилкой, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация CHUWI UBOX CWI604

Внешний вид

Компактный корпус со стильным внешним оформлением. Закругленные боковые грани, переход декоративной решетки с лицевой панели на боковые грани. Хорошо смотрится сочетание белого и черных цветов. Ширина корпуса 128 мм, высота 57 мм, глубина

внешний вид CHUWI UBOX CWI604

Размеры позволяют разместить рядом с ножкой монитора или телевизора или любом свободном месте рабочего стола. При этом на основании помимо резиновых ножек и вентиляционной решетки есть пара винтовых отверстий под комплектную металлическую рамку, используемую для монтажа в отверстия VESA-75/100 на крышке монитора. Предусмотрели и замок Кенсингтона при эксплуатации в публичном месте и для предотвращения кражи.

внешний вид CHUWI UBOX CWI604

На лицевой панели кнопка включения, спаренный аудиоразъем 3.5 мм, USB-C 4.0, два USB 3.2 Gen2 Type-A.

внешний вид CHUWI UBOX CWI604

С обратной стороны USB 2.0, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, два 2.5 гигабитных RJ-45, гнездо питания. Поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2. Выпускная решетка системы охлаждения.

внешний вид CHUWI UBOX CWI604

Набор портов отличный, можно получать скоростной проводной и беспроводной доступ в интернет, подключать периферию, выводить изображение на несколько мониторов.

внешний вид CHUWI UBOX CWI604

Верхнюю крышку корпуса можно снять. Она выполнена из пластика, разбор проходит без повреждения гарантийных пломб. Внутри металлическое защитное основание, которое также принимает участие в отводе тепла от твердотельных накопителей.

внешний вид CHUWI UBOX CWI604

Внутри металлический радиатор, медные никелированные трубки, вентилятор. CHUWI UBOX дает возможность нарастить объем оперативной памяти, тут два разъема с одной предустановленной планкой. На саму планку нанесен тонкий термоинтерфейс.

внешний вид CHUWI UBOX CWI604

Также доступен дополнительный M.2 разъем.

внешний вид CHUWI UBOX CWI604

Система изначально готова к работе. Достаточно подключить блок питания, монитор и задействовать традиционный набор периферии. Предустановлена операционная система и при первом запуске автоматически загрузились драйвера и обновления.

внешний вид CHUWI UBOX CWI604

внешний вид CHUWI UBOX CWI604

Платформа

платформа CHUWI UBOX CWI604

В основе системы процессор AMD Ryzen 5 6600H с шестью ядрами и двенадцатью потоками. Заявленный уровень TDP для него составляет 45 Вт. Встроенная графика Radeon 600M с поддержкой DirectX 12. В данной сборке используется 16 Гбайт одноканальной оперативной памяти DDR5 с тактовой частотой 4800 МГц (40-40-40-77). Под хранение данных выделено 512 Гбайт, это твердотельный накопитель М.2 с интерфейсом PCIe 3.0.

платформа CHUWI UBOX CWI604

Как отмечали выше, данная графика и процессор помимо запуска рабочих приложений, дадут возможность играть. По производительности в играх следующие результаты:
  • DOTA 2 (Full HD, высокие настройки) – 68 FPS
  • PUBG (HD, низкие настройки) – 52 FPS
  • Fortnite (HD, низкие настройки) – 108 FPS
  • CS:GO (Full HD, низкие настройки) – 160 FPS
  • Overwatch 2 (Full HD, низкие настройки) – 79 FPS

Тесты

AIDA 64

тесты CHUWI UBOX CWI604

GeekBench

тесты CHUWI UBOX CWI604

CINEBENCH

тесты CHUWI UBOX CWI604

3DMark 11

тесты CHUWI UBOX CWI604

PCMark 10

тесты CHUWI UBOX CWI604

AS SSD

тесты CHUWI UBOX CWI604

AJA

тесты CHUWI UBOX CWI604

Night Raid

тесты CHUWI UBOX CWI604

Fire Strike

тесты CHUWI UBOX CWI604

Time Spy

тесты CHUWI UBOX CWI604

Итоги

CHUWI UBOX – доступным мини ПК с высоким уровнем быстродействия, обеспечивающий стабильную работу операционной системы, запуск приложений и даже дает возможность поиграть в игры в HD/FHD разрешениях. Аккуратное внешнее исполнение, возможность зафиксировать на крышке монитора, поддержка расширения оперативной памяти и дополнительное место под накопитель, быстрые интерфейсы, низкий уровень шума в нагрузке.
CHUWI UBOX CWI604 на Aliexpress
