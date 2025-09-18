Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H

Коробка из неокрашенного картона с логотипом бренда. Нанесена наклейка с техническими данными по устройству и данные по доступной оперативной памяти и объему накопителя. Комплект включает рамку для монтажа на тыльную сторону монитора, внешний блок питания, силовой кабель с евровилкой, руководство пользователя и гарантийный талон.
Размеры позволяют разместить рядом с ножкой монитора или телевизора или любом свободном месте рабочего стола. При этом на основании помимо резиновых ножек и вентиляционной решетки есть пара винтовых отверстий под комплектную металлическую рамку, используемую для монтажа в отверстия VESA-75/100 на крышке монитора. Предусмотрели и замок Кенсингтона при эксплуатации в публичном месте и для предотвращения кражи.
На лицевой панели кнопка включения, спаренный аудиоразъем 3.5 мм, USB-C 4.0, два USB 3.2 Gen2 Type-A.
С обратной стороны USB 2.0, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, два 2.5 гигабитных RJ-45, гнездо питания. Поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2. Выпускная решетка системы охлаждения.
Набор портов отличный, можно получать скоростной проводной и беспроводной доступ в интернет, подключать периферию, выводить изображение на несколько мониторов.
Верхнюю крышку корпуса можно снять. Она выполнена из пластика, разбор проходит без повреждения гарантийных пломб. Внутри металлическое защитное основание, которое также принимает участие в отводе тепла от твердотельных накопителей.
Внутри металлический радиатор, медные никелированные трубки, вентилятор. CHUWI UBOX дает возможность нарастить объем оперативной памяти, тут два разъема с одной предустановленной планкой. На саму планку нанесен тонкий термоинтерфейс.
Также доступен дополнительный M.2 разъем.
Система изначально готова к работе. Достаточно подключить блок питания, монитор и задействовать традиционный набор периферии. Предустановлена операционная система и при первом запуске автоматически загрузились драйвера и обновления.
В основе системы процессор AMD Ryzen 5 6600H с шестью ядрами и двенадцатью потоками. Заявленный уровень TDP для него составляет 45 Вт. Встроенная графика Radeon 600M с поддержкой DirectX 12. В данной сборке используется 16 Гбайт одноканальной оперативной памяти DDR5 с тактовой частотой 4800 МГц (40-40-40-77). Под хранение данных выделено 512 Гбайт, это твердотельный накопитель М.2 с интерфейсом PCIe 3.0.
Как отмечали выше, данная графика и процессор помимо запуска рабочих приложений, дадут возможность играть. По производительности в играх следующие результаты: