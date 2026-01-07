Представлен ноутбук ASUS ProArt PX13 на Ryzen AI Max+ 395

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью ProArt PX13, которая основана на 16-ядерном процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395 с максимальной частотой 5,1 ГГц, встроенной графикой Radeon 8060S и NPU производительностью до 50 TOPS.

Новинка также характеризуется 13,3-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3K, сертификациями DisplayHDR True Black 500 и Pantone, точностью цветопередачи Delta E <1 и поддержкой стилуса, до 128 ГБ унифицированной памяти, эксклюзивным фирменным приложением MuseTree для превращения текста в видео и интеллектуального моделирования раскадровки, накопителем M.2 NVMe PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, корпусом массой 1,39 кг, шарниром с поворотом на 360°, прочностью по стандарту MIL-STD 810H, клавиатурой с DialPad, двумя интерфейсами USB4 40 Гбит/с, портами USB 3.2 Type-A и HDMI 2.1 FRL, ридером карт microSD UHS-II, 3,5-мм гнездом для наушников и адаптером Wi-Fi 7. Цены на конфигурации дата начала продаж будут объявлены позже.

