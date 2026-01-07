Представлен игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A14 FA401GM

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями TUF Gaming A14 FA401GM и A14 FA401EA, которые получили компактный корпус массой 1,48 кг и толщиной от 1,69 см. Модель FA401GM оснастили 10-ялерным чипом AMD Ryzen AI 9 465 с NPU производительностью до 50 TOPS, дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 5060 for Laptop с TDP до 115 Вт, а A14 FA401EA – 12-ядерным AMD Ryzen AI Max+ 392 с графическим адаптером Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками.

Обе модели получили до 32 ГБ и до 64 ГБ четырёхканальной памяти LPDDR5X с частотой 7500 МГц и 8000 МГц соответственно, два слота для накопителей M.2 2280 PCIe 4.0 вместимостью до 4 ТБ, 14-дюймовым IPS-дисплеей с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц, яркостью 400 нит и временем отклика 3 мс, обновленную систему охлаждения, аккумулятор ёмкостью 73 Втч, множество современных, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.
