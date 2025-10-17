Apple Добавил Face ID в MacBook Pro

Разблокировка Mac стала проще, когда Apple внедрила в свои устройства Touch ID, однако рано или поздно компания окончательно откажется от этой функции в пользу более совершенного решения — Face ID. И хотя переход к новому способу аутентификации действительно запланирован для будущих моделей Mac, откладывать покупку текущего поколения устройств не стоит — до этого момента пройдёт ещё немало времени. Прорыв в области биометрии произошёл в 2013 году, когда Apple представила iPhone 5S с системой распознавания отпечатков Touch ID. Со временем технология стала быстрее и точнее, и в 2016 году компания перенесла её в линейку MacBook Pro. Но пользователи всегда ждут чего-то нового, что даст больше удобства и гибкости, и, по словам Марка Гурмана из Bloomberg, у Apple действительно есть хорошие новости.

Журналист утверждает, что Apple уже тестирует Face ID для компьютеров Mac, и это станет серьёзным шагом вперёд по сравнению с текущими решениями на базе Touch ID. Однако до выхода этой технологии в продажу пройдёт ещё несколько лет. Более того, Гурман не назвал даже примерные сроки запуска, а это значит, что Apple может в любой момент отменить проект, если сочтёт, что результат не соответствует её стандартам. Появление Face ID на Mac вызывает массу вопросов. Например, разместит ли компания необходимые сенсоры и камеры в заметной «чёлке» или же интегрирует их прямо под экраном, чтобы добиться полностью безрамочного дизайна? Вопрос остаётся открытым.
