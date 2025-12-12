Framework повышает цену на ноутбуки на 50%

Framework опубликовала официальный пост, в котором предупредила — вскоре компания поднимет стоимость конфигураций с DDR5 на своих ноутбуках DIY Edition на 50%. Производитель объясняет это стремлением к прозрачности и тем, что закупочные цены у поставщиков и дистрибьюторов DRAM выросли настолько сильно, что дальше компенсировать расходы за свой счёт он уже не может. Поэтому часть увеличения стоимости неизбежно переходит на покупателей. При этом цены на уже сформированные готовые сборки, где память была закуплена заранее по прежним расценкам, Framework менять не будет. Но ситуация на рынке памяти становится всё нестабильнее, поэтому нынешнее решение может оказаться лишь началом серии подорожаний.

Поскольку компания выпускает широкий спектр устройств — от ноутбуков до мини-ПК, — ей приходится работать с DDR5, LPDDR5X и GDDR, и все эти типы памяти сейчас дефицитны из-за того, что стремительный рост ИИ-инфраструктуры вычищает склады DRAM под ноль. При этом Framework подчёркивает, что у неё остаются крепкие партнёрские связи с Micron и ADATA, позволяющие удерживать поставки под контролем, даже несмотря на сложившийся дефицит. Но стоит напомнить, что буквально несколько дней назад компания сообщала, что её повышение цен на чипы памяти будет не настолько значительным, как у крупных игроков. Теперь же оказалось, что рост цены составит целых 50% — это внушительно. И, вероятно, подорожание продукции продолжится и в будущем, так как DRAM не дешевеет.
