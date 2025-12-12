Framework повышает цену на ноутбуки на 50%

Поскольку компания выпускает широкий спектр устройств — от ноутбуков до мини-ПК, — ей приходится работать с DDR5, LPDDR5X и GDDR, и все эти типы памяти сейчас дефицитны из-за того, что стремительный рост ИИ-инфраструктуры вычищает склады DRAM под ноль. При этом Framework подчёркивает, что у неё остаются крепкие партнёрские связи с Micron и ADATA, позволяющие удерживать поставки под контролем, даже несмотря на сложившийся дефицит. Но стоит напомнить, что буквально несколько дней назад компания сообщала, что её повышение цен на чипы памяти будет не настолько значительным, как у крупных игроков. Теперь же оказалось, что рост цены составит целых 50% — это внушительно. И, вероятно, подорожание продукции продолжится и в будущем, так как DRAM не дешевеет.