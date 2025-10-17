Представлен ноутбук GIGABYTE GAMING A16 PRO

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью GAMING A16 PRO, которая основана на десятиядерном процессоре Intel Core 7 240H с тактовой частотой до 5,2 ГГц. Новинка также получила 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 3 мс, яркостью 400 нит и полным охватом цветового пространства sRGB, дискретные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ памяти GDDR7 или GeForce RTX 5080 с 16 ГБ GDDR7, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x 5600 МГц, два слота PCIe Gen4x4 M.2 для накопителей NVMe SSD объемом до 4 ГБ, клавиатуру с ходом клавиш 1,7 мм, акустику с поддержкой Dolby Atmos, поддержку Wi-Fi 6E, и Bluetooth 5.2, веб-камеру Full HD с ИК-подсветкой, батарею ёмкостью 76 Втч, 240-Вт комплектную зарядку и корпус Titanium Black массой 2,3 кг. Цены на конфигурации пока не объявлены.