Apple готовит доступный планшет на mini-LED

Совсем скоро компания Apple должна провести свою презентацию, на которой будут представлены планшетные компьютеры iPad Pro нового поколения. И в сети на самом деле уже есть очень много различной информации на эту тему, которая, вероятно, в какой-то степени правдива — например, инсайдеры уверяют, что планшет перейдет на тип матрицы mini-LED, что позволит существенно улучшить качество изображения. К сожалению, это также значит, что стоимость планшета вырастет, ведь такого рода дисплеи пока что не являются массовым явлением, а значит, цена дисплея будет выше, чем у аналога с OLED. В результате стоимость такого устройства будет выше, чем планшеты текущего поколения, и в определённых сценариях это будет проблемой для тех, кто планировал купить планшет.

С другой стороны, возникают вопросы к сегментации продукции компании — на текущий момент такого рода дисплей позволял бы выделять в флагманский планшет на фоне остальной линейки устройств, но если mini-LED больше не является чем-то уникальным, то, безусловно, компания теряет привлекательность флагманских гаджетов. Более того, если раньше высокую цену флагмана можно было объяснить поддержкой такой технологии, то теперь она есть и на более компактном варианте планшета, что лишь усложняет работу маркетологам. Будем надеяться, что в конечном итоге производителю получится сделать что-то, что будет пользоваться спросом у потенциальных покупателей, особенно в сегменте дорогих устройств.
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