Apple готовит iPad 10-го поколения

Ожидается, что в следующем месяце Apple проведет мероприятие, на котором сочтет целесообразным объявить о новой серии iPhone 14 и Apple Watch Series 8. Кроме того, ожидается, что компания также объявит об обновленных моделях MacBook Pro и новом iPad Pro M2 позже в этом году. Теперь мы слышим, что компания также работает над переработанным iPad 10-го поколения начального уровня с плоскими краями, четырьмя динамиками и выступом камеры. Новый iPad 10-го поколения выйдет в конце этого года. iPad 10-го поколения от Apple с 10,2-дюймовым дисплеем может иметь дизайн, напоминающий последний iPad mini 6. Ожидается, что он будет иметь плоские края, четыре динамика и выступ на задней панели.

Отчет инсайдеров подтверждает предыдущие слухи, предполагая, что iPad 10-го поколения будет включать в себя более крупный дисплей, поддержку USB-C и чип A14 Bionic. Если мы внимательно посмотрим на рендеры, то увидим, что углы закруглены. Хотя дизайн похож на новые модели iPad с плоскими краями, дисплей будет иметь углы. Это будет представлять менее премиальный дизайн для iPad начального уровня. В настоящее время iPad 9-го поколения начального уровня стоит 329 долларов. Поскольку планшет претерпевает серьезные изменения в дизайне, мы можем ожидать, что цена немного увеличится. Согласно рендерам, iPad 10-го поколения будет оснащен датчиком Touch ID в кнопке «Домой». Это единственный iPad с функцией Touch ID на кнопке «Домой», в то время как остальные модели перешли либо на Face ID, либо на Touch ID на кнопке питания.