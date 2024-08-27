Apple готовит к релизу iPad mini 7

Согласно данным Марка Гурмана из Bloomberg, запасы планшетов iPad mini 6 постепенно сокращаются во многих магазинах компании Apple, что может свидетельствовать о скором запуске преемника данной модели. Кроме того, известно, что мероприятия Apple, посвящённые анонсу новых iPhone, также часто сопровождаются обновлениями других устройств компании. Например, iPad mini 6 был анонсирован на сентябрьском мероприятии в 2021 году, что позволяет предположить, что обновлённый iPad mini 7 может появиться уже в следующем месяце. По данным инсайдеров, компания Apple рассматривает текущее поколение iPad mini как не очень популярное устройство в плане продаж, что тоже указывает на возможное скорое обновление устройства, чтобы повысить спрос на рынке.

Да и стоит напомнить, что планшет iPad mini 6 был выпущен три года назад, так что на текущий момент гаджет уже слишком слабый по современным меркам и явно требует более свежего процессора. Новый чип с приличной производительностью позволит интегрировать в планшет системы на искусственном интеллекте, а это сейчас очень даже модно. Помимо нового процессора iPad mini 7 также может получить улучшенную камеру и обновлённые модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. А вот что касается дизайна, устройство, скорее всего, сохранит тот же корпус, так как прошла всего одна генерация с тех пор, как Apple убрала большие рамки и физическую кнопку из iPad mini 5. Это всё звучит вполне логично на фоне предыдущих планшетов производителя.
Планшет Honor MagicPad 2 появился в продаже …
Компания Honor дала старт китайским продажам планшета MagicPad 2, который был представлен неделю назад. Н…
Планшет Redmi Pad Pro 5G готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила о скором выходе новой версии планшета Redmi Pad Pro, которая сможет похвастаться…
Планшет OnePlus Pad Pro засветился на первых фото …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми фотографиями флагманского планшета OnePlus P…
Samsung Galaxy Tab A7 Lite получил апдейт до Android 14…
Сегодня появилась информация о том, что поддержка планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab A7 Lite в бли…
Представлен планшет Infinix XPAD…
Компания Infinix пополнила ассортимент планшетов моделью XPAD, которая базируется на 6-нанометровой однок…
Apple смогла восстановить продажи планшетов iPad…
Сегмент планшетных компьютеров iPad долгое время демонстрировал снижение общего количества продаж, что от…
Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 получит SoC MediaTek Dim…
Компания Lenovo объявила, что уже в конце июля будет представлен планшет Xiaoxin Pad Pro 12.7. Производит…
Представлен планшет ASUS ProArt PZ13 …
Компания ASUS объявила о выпуске планшета ProArt PZ13, ориентированного на профессиональных контентмейкер…
Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11" с Apple iPad 10-го поколения
Доступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128GbДоступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128Gb
Домашний планшет для развлечений. Обзор Honor Pad X9Домашний планшет для развлечений. Обзор Honor Pad X9
Недорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4GНедорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4G
Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor