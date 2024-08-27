Apple готовит к релизу iPad mini 7

Согласно данным Марка Гурмана из Bloomberg, запасы планшетов iPad mini 6 постепенно сокращаются во многих магазинах компании Apple, что может свидетельствовать о скором запуске преемника данной модели. Кроме того, известно, что мероприятия Apple, посвящённые анонсу новых iPhone, также часто сопровождаются обновлениями других устройств компании. Например, iPad mini 6 был анонсирован на сентябрьском мероприятии в 2021 году, что позволяет предположить, что обновлённый iPad mini 7 может появиться уже в следующем месяце. По данным инсайдеров, компания Apple рассматривает текущее поколение iPad mini как не очень популярное устройство в плане продаж, что тоже указывает на возможное скорое обновление устройства, чтобы повысить спрос на рынке.

Да и стоит напомнить, что планшет iPad mini 6 был выпущен три года назад, так что на текущий момент гаджет уже слишком слабый по современным меркам и явно требует более свежего процессора. Новый чип с приличной производительностью позволит интегрировать в планшет системы на искусственном интеллекте, а это сейчас очень даже модно. Помимо нового процессора iPad mini 7 также может получить улучшенную камеру и обновлённые модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. А вот что касается дизайна, устройство, скорее всего, сохранит тот же корпус, так как прошла всего одна генерация с тех пор, как Apple убрала большие рамки и физическую кнопку из iPad mini 5. Это всё звучит вполне логично на фоне предыдущих планшетов производителя.