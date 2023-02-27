Apple готовит к релизу iPhone SE 4

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple активно работает над смартфоном iPhone SE 4 и что это устройство должны в ближайшем будущем официально представить. Но, к сожалению, помимо слухов никакой дополнительной информации производитель не предоставлял, так что было сложно понять, каким именно будет iPhone SE 4 и стоит ли его ждать в конечном итоге. Сегодня инсайдеры поделились новой новостью, в которой рассказали, что iPhone SE 4 будет слегка упрощённой версией iPhone 14, только, вероятно, на старом процессоре и со старыми камерами. Это значит, что потенциальный покупатель может получить новый дизайн корпуса, большой дисплей и прочие бонусы современного смартфона.

Правда, в этом нет никакого смысла, так что сейчас мы информации инсайдеров не доверяем. Дело в том, что iPhone 14 продаётся из рук вон плохо — производителю буквально приходится снижать цены на различных рынках, чтобы продавать свежий флагман хоть как-то. Соответственно, какой смысл выпускать iPhone SE 4, который предоставит те же характеристики, только будет дешевле и чуть менее производительным, если пользователи в этом случае вовсе не будут смотреть в сторону текущего флагмана? Возможно, производитель таким образом хочет избавиться от складов, забитых старыми процессорами и корпусами от iPhone 14, но пока что мы не можем точно ответить на этот вопрос. Будем надеяться, что iPhone SE 4 действительно выйдет и будет привлекать внимание.