Apple готовит к релизу iPhone SE 4

Правда, в этом нет никакого смысла, так что сейчас мы информации инсайдеров не доверяем. Дело в том, что iPhone 14 продаётся из рук вон плохо — производителю буквально приходится снижать цены на различных рынках, чтобы продавать свежий флагман хоть как-то. Соответственно, какой смысл выпускать iPhone SE 4, который предоставит те же характеристики, только будет дешевле и чуть менее производительным, если пользователи в этом случае вовсе не будут смотреть в сторону текущего флагмана? Возможно, производитель таким образом хочет избавиться от складов, забитых старыми процессорами и корпусами от iPhone 14, но пока что мы не можем точно ответить на этот вопрос. Будем надеяться, что iPhone SE 4 действительно выйдет и будет привлекать внимание.