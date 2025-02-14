Apple готовит к релизу новый Studio Display

Apple готовит новый 27-дюймовый дисплей Studio Display с подсветкой Mini LED, который может выйти в конце 2025 года или в начале следующего года. Предполагаемый преемник Studio Display 2022 года сохранит тот же размер экрана, но предложит значительные улучшения в контрастности, глубине чёрного и, возможно, общей яркости. Уже на момент выхода оригинальный Studio Display уступал современным телевизорам и многим мониторам из-за использования традиционной LED-подсветки, которая освещает всю панель равномерно без локального затемнения. Технология Mini LED обеспечивает более насыщенное и контрастное изображение, поскольку экран разделён на множество зон локального затемнения, которые могут включаться и выключаться в зависимости от отображаемого контента.

Studio Display уже сейчас отличается высокой точностью цветопередачи и чётким 5K-разрешением, но традиционные LED-панели иногда страдают от засветки по краям и других недостатков. Переход на Mini LED сделает изображение более равномерным, а чёрный цвет ещё глубже, особенно при просмотре видео. Собственно, подобные улучшения вполне ожидаемы от монитора, стартовая цена которого составляет 1599 долларов. Apple также может попытаться улучшить встроенную камеру в новой версии Studio Display, так как качество съёмки в оригинальной модели было разочаровывающим — настолько, что компания даже решила выпустить обновление прошивки для повышения чёткости изображения с веб-камеры.