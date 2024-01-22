Apple готовит к релизу новый iPad Air

Ожидается, что компания Apple объявит о новых моделях планшетов iPad Pro в ближайшие месяцы и ранее ходили слухи, что модели iPad Pro с OLED-дисплеем будут запущены весной, перед мероприятием WWDC 2024. Помимо линейки iPad Pro от Apple также ожидается обновление линейки iPad Air и релиз новой модели, которая позволит обновить давно устаревшую серию устройств. Кроме того, недавно появилась информация о том, что Apple планирует запустить новый iPad Air с диагональю 12,9 дюйма наряду с моделями iPad Pro с OLED-экранами, а вчера были представлены чертежи в приложении CAD 12,9-дюймового iPad Air, демонстрирующие дизайн и форм-фактор нового планшета в объёмном формате.

Больший iPad Air с диагональю 12,9 дюйма сохранит тот же дизайн, что и текущая модель, так что ожидать каких-то кардинальных изменений не придётся. Судя по 3D-изображениям, полученным из софта для разработки объёмных объектов, iPad Air с диагональю 12,9 дюйма имеет больший размер, чем текущие модели, но дизайн у него в основном такой же, как у iPad Air четвёртого и пятого поколений. Единственное отличие заключается в системе камер — блок камеры iPad Air с диагональю 12,9 дюйма отличается от текущей модели, пусть и не совсем значительно. Блок камеры выступает за пределы металлического корпуса в форме таблетки — этот дизайн довольно схож с корпусом камер на iPhone X и iPhone XS, что немного странно, ведь компания предпочитает более квадратные формы в системе камер новых смартфонов и планшетов.