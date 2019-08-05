Apple готовит ноутбуки с 5G

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple вроде как планирует в ближайшем будущем выпустить в продажу ноутбук MacBook с поддержкой 5G. Пока что это лишь слух и, естественно, официально никто этого не подтверждал, но в целом это весьма вероятно. Технология уже есть, ее нужно лишь слегка протестировать и довести до ума, после чего можно будет внедрять в ноутбуки чип и получать быстрое подключение к интернету из любой точки мира без роутеров Wi-Fi. Правда, не совсем понятно, сколько такая радость будет стоить и какие будут тарифы на столь быструю сотовую сеть. Пока что об этом нет никакой информации и нам нужно лишь только ждать новостей во время анонса ноутбука. Возможно, там расскажут больше информации.