Apple готовит новые AirPods

В сети появилась информация о том, что компания Apple активно работает над тем, чтобы реализовать новые наушники беспроводного типа. Пока что есть лишь слух, что это будут новые AirPods. На данный момент эти наушники пользуются громадным спросом и позволяют не просто прослушивать музыку с комфортом, но и получать удобство при занятиях спортом и так далее. Конечно, AirPods не идеальны и разработчику явно нужно придумать что-то, чтобы пользователи их меньше теряли в повседневной жизни. С другой стороны, если нам покажут накладные наушники или даже полноразмерные, то это тоже будет небольшая революция, ведь сейчас компании стараются избегать больших вариантов наушников. Посмотрим, что подготовит компания Apple в самое ближайшее время. Думаю, слухов про наушники будет только больше.