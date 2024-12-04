Apple готовит новый гаджет на конец 2025 года

Согласно информации от достаточно надёжного инсайдера Мин-Чи Куо, слухи об умном дисплее от компании Apple, который в последнее время на просторах интернета всё чаще называют HomePod с экраном, указывают на возможный выход нового устройства в третьем квартале следующего года. Ранее предполагалось, что устройство дебютирует в марте 2025 года, но теперь, видимо, производитель всё же принял решение перенести модель на более поздний срок. Более того, по данным инсайдера, данный умный дисплей, вероятно, получит экран диагональю 6 или 7 дюймов и чип A18, аналогичный процессору, который на данный момент используется в смартфонах серии iPhone 16. Устройство будет похоже на квадратный iPad с магнитом для размещения на холодильнике, например, но последний пункт весьма спорный и может до релиза не добраться.

Более того, в отличие от существующих HomePod и Apple TV, новый дисплей, возможно, сможет запускать приложения Apple и использовать Apple Intelligence. Это будет шаг вперёд, так как можно будет голосом взаимодействовать с устройствами умного дома. Также аналитик прогнозирует, что Apple может поставить от 500 тысяч до 1 миллиона таких дисплеев во второй половине следующего года. Данное устройство, вероятно, станет частью новой стратегии Apple по укреплению своих позиций в сегменте умного дома. Но данных про стоимость новинки пока что не поступало, что, конечно, слегка огорчает. Хотелось бы сравнить новинку с конкурентами по рынку до релиза.
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