Apple готовит новый iPad Pro

В сети появилась информация о том, что планшетный компьютер Apple iPad Pro должны показать в октябре этого года. Пока что информация носит неофициальный характер и говорить с уверенностью никто не может. Но, компания уже давно не обновляла «прошки», хотя рынок немного изменился, технологии и дизайн тоже, так что хочется уже получить что-то более продвинутое. Будем надеяться, что в октябре яблочная компания действительно покажет себя с лучшей стороны и изменений в Apple iPad Pro будет больше, чем в новом iPhone, который просто перекрасили в другие цвета. Вероятно, дизайнеры уже подготовили новый внешний вид корпуса, чтобы убрать рамки и поставить сканер лица, но это лишь наши предположения. Сказать что-то более точно мы сможем только после официальной презентации, которая уже совсем скоро состоится.