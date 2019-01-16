Apple готовит новый iPod

В сети появилась довольно интересная информация о том, что компания Apple планирует выпустить в продажу новый iPod седьмого поколения, который будет оборудован большим дисплеем с высоким разрешением и производительной начинкой. Ранее подобные продукты частенько покупали как самый доступный вариант устройства на операционной системе iOS — можно было играть в игры или пользоваться программами, которых нет на Android за вполне адекватные деньги. Видимо, производитель решил чем-то подобным заняться и теперь разрабатывает очередной продукт. Мы надеемся, что у компании все получится и новинка не будет по деньгам как машина отечественного производства. Правда, пока что информации о данном продукте не очень много. Её практически нет.