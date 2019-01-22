Apple готовит новую короткометражку «Снято на iPhone XS»

Компания Apple объединилась с титулованным китайским режиссером и сценаристом Цзя Чжанке для создания короткометражного фильма под названием «снято на iPhone XS». Главными героями являются мужчина и высокое ведро с приклеенной крышкой, которые отправляются в путешествие по Китаю.

При помощи данного видеоролика производитель пытается напомнить потенциальным покупателям о том, что возможности видеосъемки и записи видео у iPhone XS являются одними из лучших в индустрии смартфонов. В прошлом году Apple сотрудничала с Питером Хо-Сан Чаном. «Три минуты», снятые полностью на iPhone X, были короткометражным фильмом о служащем поезда в 6-дневном путешествии, который может провести с сыном всего три минуты. Смартфон iPhone XS был выпущен в ноябре прошлого года, его преемник ожидается в сентябре 2019.