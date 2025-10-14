Apple готовит релиз сразу трёх устройств на чипе M5

Apple готовится представить сразу три новых устройства, и все они, по данным инсайдеров, будут оснащены новейшим процессором M5, который сменит актуальный M4. Подробностей о чипе пока немного — даже распаковка нового iPad Pro показала лишь незначительные отличия между поколениями планшетов. Всё это время предполагалось, что M5 создаётся по современному 3-нанометровому техпроцессу TSMC N3P, тому же, что применяется в чипах A19 и A19 Pro. Однако свежий отчёт утверждает обратное — якобы, как и M4, новый процессор будет использовать более старую 3-нанометровую архитектуру N3E. Конечно, решение Apple использовать устаревший техпроцесс выглядит странно — ведь конкуренты вроде Qualcomm и MediaTek уже перешли на N3P, и даже Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme выпускаются именно по этой технологии.

Причина, по всей видимости, может быть экономической. По данным отчёта, TSMC повысила стоимость 3-нанометровых пластин — N3E обходится в 25 тысяч долларов, а N3P — уже в 27 тысяч долларов за пластину. Поскольку версии M5 Pro и M5 Max должны появиться лишь в начале 2026 года, Apple может временно остаться на более дешёвом варианте, чтобы сократить производственные расходы. Однако нельзя исключать, что в отчёте допущена ошибка — подобные неточности встречаются регулярно. Особенно с учётом того, что Apple традиционно стремится использовать самые передовые технологии, и её сложно упрекнуть в экономии на инновациях в последние лет десять так точно.
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
