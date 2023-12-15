Apple готовит складной iPad в 2026 году

Есть информация от надёжного источника о том, что компания Apple впервые перейдёт от технологии miniLED к OLED для линейки планшетов iPad Pro в 2024 году, после чего эти панели в конечном итоге появятся и в премиальной линейке ноутбуков MacBook. Кроме того, поставщики секретной информации уверены, что компания из Купертино изучает возможность создания складных моделей iPad, хотя говорить о скором релизе этих гаджетов ещё слишком рано — компании нужно создать массу технологических решений, чтобы выпустить данный продукт в продажу. И это вполне логично — поскольку всё больше конкурентов Apple работают над развитием сегмента складных устройств, производитель iPad в конечном итоге должен будет перейти к этому форм-фактору, чтобы сохранить темп развития и иметь возможность конкурировать с топовыми производителями на рынке.

По информации издания Nikkei, два источника, знакомых с планами Apple, утверждают, что компания изучает возможность запуска складных iPad, но это произойдёт только после запуска двух вариантов планшетов с OLED в следующем году. Также у компании есть планы начать массовое производство ноутбука MacBook Pro с той же панелью во второй половине 2025 года, что означает, что он может быть выпущен в продажу до конца 2026 года. Правда, страшно представить сколько будет стоить планшет, когда у него будет складной дисплей, если сейчас можно купить iPad Pro за полторы тысячи долларов с обычным дисплеем. Вероятно, цена легко перевалит за две тысячи долларов.